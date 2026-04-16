Bayğaralar operasyonunda gözaltına alınanlardan 5'i çocuk, 221 kişi tutuklandı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, geçtiğimiz günlerde 302 kişinin gözaltına alındığı "Bayğaralar" suç örgütüne ilişkin açıklama yaptı. Gürlek'in açıklamasına göre gözaltına alınıp tutuklananlardan 5'i reşit değil. Gözaltına alınanlardan şu ana kadar 221 kişi tutuklandı. Öte yandan 17 şüpheli ile 1 reşit olmayan çocuk hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

Gürlek, sosyal medyadan gelişmelere dair açıklamada bulundu. Gürlek'in açıklaması şöyle:

“'Sokak çetelerine göz açtırmayacağız’ demiştik. Bu sözümüzün gereğini kararlılıkla yerine getiriyoruz.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, “Bayğaralar” çıkar amaçlı silahlı suç örgütüne yönelik 13 Nisan’da Adana merkezli 8 ilde gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde 296 şüpheli ile 6 suça sürüklenen çocuk yakalandı.

Yakalanan şüphelilerden 233’ü ile 6 suça sürüklenen çocuk tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi; 216 şüpheli ile 5 suça sürüklenen çocuk tutuklandı, 17 şüpheli ile 1 suça sürüklenen çocuk hakkında adli kontrol kararı verildi.

Soruşturma kapsamında, örgütün suçtan elde ettiği gelirleri kaçak durumdaki şüphelilerin yakınları üzerinden akladığına dair güçlü tespitler yapılmış; bu çerçevede yaklaşık 276 milyon TL değerinde 40 araç, 14 arsa ve arazi, 15 konut ile çok sayıda banka hesabına el konulmuştur.

Bu başarılı operasyonu yürüten Adana Cumhuriyet Başsavcılığımıza ve sahada özveriyle görev yapan Adana İl Emniyet Müdürlüğü’ne teşekkür ediyorum.

Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan ’ın liderliğinde, Türkiye Yüzyılı'nı adaletin yüzyılı kılmak için çalışmaya devam edecek; sokaklarımızı tehdit eden, evlatlarımızı istismar eden organize suç örgütlerine karşı mücadelemizi kesintisiz ve kararlı şekilde sürdüreceğiz.”

NE OLMUŞTU?

Emniyet Genel Müdürlüğü, 'Bayğaralar' olarak bilinen organize suç örgütüne yönelik 8 ilde operasyon düzenlendiğini duyurmuştu. Baskın yapılan adreslerde yapılan aramalarda;

• 1 adet el bombası,

• 4 adet AK-47 otomatik silah,

• 2 adet otomatik tabanca,

•16 adet tabanca,

• 2 adet av tüfeği

• Bin 128 adet fişek ele geçirildiği açıklandı.

Ayrıca aramalarda 39 bin 733 adet uyuşturucu hap ile 72,5 gram esrar bulundu.

Operasyon kapsamında suçtan elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 50 milyon TL değerindeki 2 iş yeri ile 5 araca da el konuldu.