'Bayğaralar' suç örgütüne yönelik soruşturmada yeni gelişme!

Adana'da "Bayğaralar" olarak bilinen organize suç örgütüne yönelik bir çiftlik evine düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 zanlının daha tutuklanmasıyla soruşturma kapsamında cezaevine gönderilenlerin sayısı 83'e yükseldi.

AA
Yayınlanma: 05.01.2024 - 09:49
Abone Ol google-news

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, Ramazan Bayğara'nın elebaşı olduğu "Bayğaralar" çıkar amaçlı silahlı suç örgütü üyelerinin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürdü.

KOM ekipleri, haklarında yakalama kararı bulunan firari H.İ.M. ve B.K.'nin merkez Yüreğir ilçesi Akpınar Mahallesi'ndeki bir çiftlik evinde saklandığını tespit etti.

Adrese baskın yapan ekipler 2 zanlıyı yakaladı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Böylelikle soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 83'e yükseldi.

NE OLMUŞTU?

"Bayğaralar" organize suç örgütü üyelerinin Adana genelinde 7 cinayet işledikleri, anlaşmazlık yaşadıkları 13 kişiyi silahla yaraladıkları, alacak verecek konularında sözde mahkeme kurdukları ve maddi menfaat sağladıkları, korkutma ve haraç alma amacıyla çok sayıda iş yerini kurşunladıkları, iş insanlarına ait iş yerlerine zorla el koydukları ve uyuşturucu ticaretiyle dolandırıcılık yaptıkları tespit edilmişti.

Örgüte yönelik farklı zamanlarda düzenlenen operasyonlarda yakalanan 81 zanlı tutuklanmıştı.


Adana Bayğaralar Baskın Emniyet Operasyon suç örgütü

İlgili Haberler

'Bayğaralar' suç örgütü üyesi 4 kişi, villada yakalandı

'Bayğaralar' suç örgütü üyesi 4 kişi, villada yakalandı
Bayğaralar organize suç örgütüne operasyon... Firari şüpheli yakalandı!

Bayğaralar organize suç örgütüne operasyon... Firari şüpheli yakalandı!
İş insanı Hacı Mehmet Ulaş'ı Bayğaralar suç örgütü öldürmüş: 3 şüpheli gözaltında

İş insanı Hacı Mehmet Ulaş'ı Bayğaralar suç örgütü öldürmüş: 3 şüpheli gözaltında

En Çok Okunan Haberler