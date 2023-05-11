Bayındır Devlet Hastanesi’nde ayrımcılık krizi bitmiyor

Yayınlanma: 11.05.2023 - 10:03

Güncelleme: 11.05.2023 - 10:04

İzmir Bayındır Devlet Hastanesi Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü olarak görev yapan Çiğdem Çelik’in, sendikal ayrımcılık yaparak sağlık çalışanlarına kendi üye olduğu sendikaya geçmeleri için baskı yaptığı ileri sürülürken, Birlik Sağlık Sen teklifi kabul etmeyen üyelerinin görev yerlerini değiştirmekle suçladığı Çelik hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

Hastanede sendikal ayrımcılığın geçen yıldan bu yana devam ettiğini duyuran Birlik Sağlık Sen Genel Başkanı Ahmet Doğruyol yaptığı açıklamada şunları ifade etti: “Çiğdem Çelik personellerin telefonlarını engelleyerek, “Seninle çalışmaktan nefret ediyorum” diye bağırmaktadır ve mesai arkadaşı hemşirelerin de yüzüne telefonu kapatmaktadır. Personeller arasındaki taraflı uygulamalardan dolayı kurum içi huzursuzluk bir türlü bitmiyor. Çelik’in yanlışta ısrar etmesi kurum içi huzursuzluğu zirve yaptırmıştır. Bir başhemşire mahiyetinde çalışan hemşirelerin telefonunu nasıl engeller? Sendikamız üyesi hemşirelerin telefonlarının Çelik tarafından engellendiğini duyduk. Bir başka sağlık çalışanına “Seninle çalışmaktan nefret ediyorum” diye nasıl bağırır? Sendika üyelerime tutanak tutması, ceza vermesi, azarlaması nasıl izah edilebilir? Bu göstermektedir ki, idarecinin, sendikal faaliyetlerle ilgili kanun, genelge ve yönetmeliklerden bihaber olduğudur. Aile ortamının olması gereken hastanede maalesef idareciler yüzünden sürekli huzursuzluk yaşanmaktadır. Çelik devlet hastanesinde sanki orası özel işletmesiymiş gibi davranmaktadır. Her zaman olduğu gibi bu konunun da sonuna kadar takipçisi olacağız”