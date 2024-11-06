Bayır Ailesi'nden adalet çağrısı: 'Kızımızı kaçırıp, inşaatın 3. katından attılar'

Yayınlanma: 06.11.2024 - 13:45

Güncelleme: 06.11.2024 - 13:48

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde lise öğrencisi 17 yaşındaki Dilan Bayır'ın 4 Kasım'da okul çıkışında 4 kişi tarafından zorla bir araca bindirildiği ve darp edilerek bir inşaatın üçüncü katından atıldığı iddia edildi.

Olay sonrası ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan ve vücudunun pek çok yerinde ciddi kırıklar olan Bayır'ın yoğun bakımdaki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

'KIZIM DEHŞET İÇİNDEYDİ'

Anne Şenay Bayır, “Kızımı bu hale getirenlerin kim olduğunu öğrenmek istiyorum. Okuldan veya dışardan kim ise öğrenmek istiyorum" derken, baba Hüseyin Bayır ise şunları söyledi:

"Hastaneye gittiğimizde hastanede kızımız dehşet içerisindeydi. İddiaya göre 3. kattan aşağıya attıkları için belinden itibaren kırıklar varmış. Okul çıkışında arabaya zorla bindirilmiş, arkasından ağzını kapatarak arabaya bindirilmiş. Daha sonrasında inşaata götürülmüş. Bunu yapanların gereken en ağır cezayı almalarını istiyorum."

DÖRT KİŞİ GÖZALTINDA

Olayla ilgili başlatılan soruşturma çerçevesinde 4 kişinin gözaltına alındığı haklarındaki yasal işlemlerin sürdüğü öğrenildi.