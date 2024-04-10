Yayınlanma: 10.04.2024 - 13:50

Güncelleme: 10.04.2024 - 13:54

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar'ın hayatı ve kariyeri merak ediliyor. Peki, Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar kimdir? Haluk Bayraktar kaç yaşında, nereli?

HALUK BAYRAKTAR KİMDİR?

Lütfü Haluk Bayraktar 1978’de İstanbul’da doğmuştur. 2000 yılında ODTÜ’de Endüstri Mühendisliği Lisans programını, 2002 yılında da Columbia Üniversitesi'nden yine aynı alanda yüksek lisansını tamamlamıştır. ABD’deki eğitimini tamamladıktan sonra Türkiye’ye geri dönen Bayraktar, o dönem otomotiv yan sanayi alanında faaliyet gösteren Baykar'ın savunma sanayiinde milli ve özgün ilk İnsansız Hava Aracı Sistemleri Ar-Ge ve üretim faaliyetlerinde mühendislik yöneticisi olarak görev yapmıştır. Bu süreç içerisinde kavramsal tasarımdan, prototip, test, üretim ve eğitim aşamaları vb. ürün yaşam döngüsü kapsamında devam eden iş süreçleri faaliyetlerini yürütmüştür. Ocak 2010 yılından itibaren de Genel Müdürlük görevi yürütmektedir. Haluk Bayraktar, çalışma hayatının yanında akademik kariyerine de 2004 yılında Boğaziçi Üniversitesi’nde başlamış olduğu doktora programıyla devam etmektedir.Bayraktar, Kasım 2018 yılındaki Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile TÜBİTAK Yönetim Kurulu Üyeliğine getirilmiştir.

BAYKAR Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Ukrayna ile Türkiye arasında stratejik işbirlikleri kurulmasında öncü rol oynamıştır. BAYKAR bünyesinde yürütülen ilişkiler, 2019 yılında 6 adet Bayraktar TB2 SİHA’nın satışıyla somutlaşırken, Bayraktar Akıncı projesinde Ukrayna menşeli bir motor tercih edilmesi ve ortak üretim çalışmalarına başlanmasıyla daha da gelişmiştir.

İMAMOĞLU'NU HEDEF ALDI

Sosyal medyada Baykar'ın jet yakıtı sattığı iddiaları üzerine açıklama yapan Haluk Bayraktar, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu sert sözlerle hedef aldı.

Bayraktar, iddiayı imamoğlu'nun iletişim kampanyalarını yürüten strateji ekibinde yer alan bir İBB çalışanının ortaya attığını ileri sürerek "Bizim için nefsin izzeti yoktur yaptığın işin izzeti vardır. Attığınız iftiralar bizde bir toz zerresi kadar iz bırakmaz. Milletimiz de, Gazzeliler de bizim duruşumuzu iyi bilir. İsrail’e jet yakıtı sattığımız iftirasını atan alçak kim diye baktım. Gördüm ki İBB Başkanının iletişim kampanyalarını yöneten strateji ekibinde yer alıyormuş. 'Alevilerin de pkk’sı olmalı' diye yazılar yazıyor, dhkp-c güzellemesi yapıyormuş. Bu pkk’lıları besleyen Ekrem İmamoğlu'na sesleniyorum: Tasmalı köpeklerini saldırtmayı bırak. Yalandan başka söyleyecek lafın varsa, mertçe yüzümüze söyle de cevabını verelim." dedi.

İBB'DEN YANIT GECİKMEDİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi açıklamasında Ekrem İmamoğlu'nu ağır sözlerle hedef alan Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar’a "Bu millet sizin kötü aklınıza 31 Mart’ta dersini verdi, vermeye de devam edecektir" yanıtı verildi.