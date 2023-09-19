Bayraklı Belediyesi’nde en düşük maaş 22 bin 466 TL oldu

Yayınlanma: 19.09.2023 - 16:10

Güncelleme: 19.09.2023 - 16:10

İzmir’de Bayraklı Belediyesi’nde geçtiğimiz haftalarda mutlu sonla biten ek protokol görüşmelerinin ardından imzalanan toplu sözleşme, davullu zurnalı etkinlikle kutlandı. Belediye binası önündeki etkinliğe Başkan Serdar Sandal’ın yanı sıra DİSK Ege Bölgesi Temsilcisi Memiş Sarı, Disk Genel İş 6 No’lu Şube Başkanı Değer Yıldız, sendika temsilcileri, meclis üyeleri, muhtarlar ve belediye işçileri katıldı. Bin 214 işçinin maaşlarında iyileştirme yapılan ek protokolle en düşük çalışan maaşı 18 bin TL’den, 22.466 TL’ye yükseldi.

SANDAL: BİR NEBZE KATKIMIZ OLDUYSA NE MUTLU…

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, “Geldiğimiz günden bu güne kadar diğer belediyelere göre çalışanlarımızın temel hakları, eşit işe eşit ücret politikamız ile Bayraklı Belediyesi tüm İzmir’e örnek bir belediyedir. Bizde önce işçinin, emekçinin maaşı, alın terinin karşılığı ödenir. Bizim görevimiz kamuya en iyi şekilde hizmet etmek, kamunun parasını en iyi şekilde korumak ve kullanmaktır. Ek protokol konusunda ülkenin içinde bulunduğu zorlu ekonomik süreci de göz önünde bulundurarak, tüm şartları zorladık ve yapabileceğimizin en iyisini yaptık. Çok iyi bir toplu sözleşme süreci yürüttük. Mutluyuz! En azından bir damla suyu sofranıza getirebildiysek bu da Bayraklı Belediyesinin mutluluğu. Sizinle birlikte olmaktan ve geleceğe birlikte yürümekten dolayı gurur duyuyorum. Cumhuriyetin kazanımı olan Mustafa Kemal Atatürk’ün yolundan hiçbir zaman ayrılmayacağız ve her alanda her zaman birlikteliğimizi sürdüreceğiz. Ne mutlu bana ki; sizin gibi çalışma arkadaşlarım var” diye konuştu.

(DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı, Serdar Sandal’a DİSK’in 16’ncı kuruluş yıl dönümü dolayısıyla plaket takdim etti)



SARI: HER ZAMAN BİRLİK OLACAĞIZ

DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı, “Pandemiden bu yana işçilerin emekçilerin geçinemediği bir süreç yaşanırken belediyelerimiz de sınırlarını zorlayarak emekçi kardeşlerimiz için en iyilerini yapıyor. DİSK ve CHP olarak her zaman dimdik ayakta durduk. En zorlu koşullarda da birlik ve beraberlik içinde olduk, sokaklara hizmeti birlikte götürüyoruz. Her zaman da birlikte olacağız. Haklarımıza, kıdem tazminatımıza göz dikenlerin karşısında da dimdik duracağız. Çocuklarımızın, ailelerimizin geleceğine el uzatanların karşısında birlikte mücadele etmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

BAŞKAN SANDAL’A İŞÇİLERDEN TEŞEKKÜR

DİSK Genel İş 6 No’lu Şube Başkanı Değer Yıldız, “Belediye Başkanımızın büyük özveri ve desteğiyle belediye çalışanlarımızın durumunu iyi bir noktaya getirdik. Yeter mi? Hayır ama günün koşullarında yapılabilecek en iyi anlaşmayı yaptık. Bu süreçte emeği geçen herkese başta başkanımıza sonsuz teşekkürler ediyoruz. Bize düşen görev; emeğimize, işimize, belediyemize ve başkanımıza sonuna kadar sahip çıkmaktır. Ailelerimizin, çoluğumuzun, çocuğumuzun geleceğini kimseye kaptırmayacağız. Çünkü burası bizim evimiz, bizim işimiz, ekmeğimiz...” dedi.