Bayraklı Belediyesi’nden öğrencilere ev eşyası desteği

03 Ekim 2022 Pazartesi, 12:07

Bayraklı Belediyesi üniversite öğrencilerine desteklerini sürdürüyor. Yardımseverlerin kullanılabilir durumdaki ev eşyalarını evlerinden alarak temizleyen ve yenileyerek ihtiyaç sahiplerine ulaştıran belediye ekipleri, bu eğitim-öğretim döneminde de üniversite öğrencilerin yanında oldu. Gelen talepleri değerlendiren Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, yüksek kira maliyetleri nedeniyle son yıllarda barınma sorunu yaşayan öğrencilerin eşya taleplerine yanıt veriyor. Gerekli kriterlere uyan üniversite öğrencilerine koltuktan yatağa, halıdan çalışma masasına kadar bir evin ihtiyacı olan tüm eşyalar ücretsiz veriliyor. Üniversiteli gençler, eşyaları kendilerine ulaştıran Bayraklı Belediyesine teşekkür etti.

"MADDİ İMKANSIZLIĞI EĞİTİMDE SORUN OLMAKTAN ÇIKARDIK"

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal “Bayraklı’da maddi imkansızlığı eğitimin önünde bir engel olmaktan çıkardık. Hiçbir çocuğumuz eğitimden uzak kalmayacak demiştik. Söz verdiğimiz gibi ihtiyaç sahibi her gencimize desteklerimizi sürdüreceğiz. İnanıyorum ki, onlar da başarılarıyla hepimizi gururlandıracak” dedi.

BAĞIŞLANAN EŞYALAR ADRESTEN TESLİM ALINIYOR

Hayırsever vatandaşların kullanılabilir durumdaki ev eşyalarını ihtiyaç sahiplerine iletilmek üzere verebileceklerini hatırlatan belediye ekipleri, bağış çağrısında bulundu. Bu kapsamda sayısız aileye ve öğrenciye destek olunurken; yataktan buzdolabına, çamaşır makinesinden mutfak gereçlerine kadar her türlü ev eşyasına ihtiyaç olduğu belirtildi.