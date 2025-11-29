Bayraklı’da görev krizi: ‘Ya müdür ya da sendika başkanı olun’

İzmir Bayraklı eğitim camiasında günlerdir tartışma yaratan görevlendirme krizi, sendikal tarafsızlık ve kamu yönetiminde liyakat ilkesi açısından ciddi soru işaretleri doğurdu.

Eğitim Bir Sen Bayraklı İlçe Başkanı Vedat Altıok’un, altı asil şube müdürünün bulunduğu ilçede şube müdürü olarak görevlendirilmesinin ardından, en kritik birimlerin kendisine teslim edilmesi ve son olarak ilçe milli eğitim müdürlüğüne vekâlet etmesine Eğitim-İş’ten tepki geldi.

Eğitim-İş İzmir 3 No’lu Şube Başkanı Barış Düdü, “Devletin kurumlarını kendi çiftliği gibi gören bu anlayış, öğretmen ve memurları sindirmeye çalışmakta. Altıok’a sesleniyoruz. Sendikal mücadeleyi bu kadar kirletmeyin. Ya müdür olun ya da sendika başkanı. İzmir Valisini göreve, İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi’yi de bu vekâleti ve görevlendirmeyi derhal sonlandırmaya çağırıyoruz” dedi.