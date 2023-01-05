Bayraklı’da kentsel dönüşüm yıl sonunda başlıyor

05 Ocak 2023 Perşembe, 12:42

Bayraklı Belediyesi, Fuat Edip Baksı- Cengizhan ve Alpaslan mahallerinin bir bölümünü kapsayan 60 hektarlık alandaki revizyon imar planlarını tamamladı. Fuat Edip Baksı Mahallesi’ndeki 20 numaralı uygulama sahasını gezen Başkan Serdar Sandal, mahalle sakinlerine kentsel dönüşüm çalışmaları hakkında bilgi verdi. Sağlıklı konut stoğu, sosyal donatı alanları, modern parkları ve yollarıyla bölgenin çehresini değiştireceklerini söyleyen Sandal, vatandaşların kooperatifleşme süreci ve inşaat çalışmaları hakkındaki sorularını yanıtladı, Ocak ayı sonunda bu bölgeye özel geniş kapsamlı bilgilendirme toplantısı yapacaklarını söyledi.

BELEDİYELER GARANTÖR OLACAK

“Fuat Edip Baksı- Cengizhan ve Alpaslan mahallerinde, 60 hektarlık alanı kapsayan revizyon imar planlarımızı tamamladık ve kentsel dönüşüm öncesi önemli bir adımı geride bıraktık” diyen Serdar Sandal, “Proje ve inşaat aşamalarının daha sağlıklı ilerlemesi için bölgeyi 26 farklı uygulama sahasına bölmüştük. İlk adımı Fuat Edip Baksı sınırları içinde kalan 20 No’lu düzenleme sahasında atmayı planlıyoruz. O nedenle buradaki vatandaşlarımızla buluştuk, sorularını yanıtladık. Ocak ayı sonunda geniş kapsamlı bilgilendirme toplantısı da yapacağız. Proje ve inşaat sürecini konuşacağız. Arsa paylarını değerlendireceğiz. Daha sonra da kooperatifimizi kurup, Büyükşehir ve Bayraklı belediyelerinin garantörlüğünde dönüşüme başlayacağız” ifadelerini kullandı.

“KOOPERATİFLEŞME MODELİ ÖNEMLİ”

Kentsel dönüşüm çalışmalarının her aşamasında hak sahiplerinin söz ve yetki sahibi olacağını söyleyen Başkan Sandal “Ortalama 4,1’e denk gelen emsal hakkını iyi değerlendirmeliyiz. Bu şans bir daha gelmeyebilir. O yüzden doğru adımlar atarak süreci şekillendireceğiz. Karar ve yetki tamamen hak sahiplerinde olacak. Müteahhitlerle de vatandaşlar kendisi anlaşacak. Bu yüzden kooperatifleşme modelini önemsiyoruz çünkü vatandaşa sağladığı avantajlar fazla. Belediyeler bu sürecin garantörü olacak. Her şey yolunda giderse yıl sonuna doğru ilk kazmayı vuracağımızı düşünüyorum” diye konuştu.