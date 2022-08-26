Bayraklılı gençlerden Kocatepe’de Atatürk imzası

26 Ağustos 2022 Cuma, 14:42

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Afyon’da başlattığı Zafer Yürüyüşü’ne katılan Bayraklılı gençler, muhteşem bir görsele imza attı.

Otobüslerle Afyonkarahisar’a giden yüzlerce Bayraklılı, Kocatepe’ye yürüdü. İzmir’in kurtuluşunun 100’üncü yıl dönümünü tarihe geçecek etkinliklerle kutlamada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer, Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, diğer ilçe belediye başkanları, CHP Bayraklı İlçe Başkanı Didem Gültekin, meclis üyeleri, ilçe yöneticileri, partililer ve binlerce vatandaş katıldı.

GENÇLERİN SÜRPRİZİ ALKIŞ ALDI

Akşam saatlerinde İzmir’in çeşitli ilçelerinden Afyonkarahisar’a giden binlerce vatandaş sabah saatlerine kadar yaklaşık 18 kilometrelik yolu 6 saatte yürüyerek büyük taarruz emrinin verildiği Kocatepe’ye çıktı. 9 Eylül’de İzmir’de tamamlanacak yürüyüşte Bayraklılı gençlerin sürpriz gösterisi binlerce kişinin beğenisini kazandı. Yaklaşık 150 genç bir araya gelerek, Atatürk’ün imzasını oluşturdu. Ortaya çıkan muhteşem görüntü yürüyüşe katılan binlerce yurttaş tarafından uzun süre alkışlandı.

BU VATAN HEPİMİZİN

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, “Sabahın ilk saatlerine kadar sembolik olarak yürüyerek; o yoklukta ve çaresizlikte Türkiye’nin dört bir yanından gelen vatan evlatlarının verdiği zorlu mücadeleyi bir nebze de olsa hissettik. Bu ülke bedeller ödenerek, kanlar dökülerek kazanıldı. Bundan sonra da bize düşen görev; hep beraber kardeşçe ve dayanışma içinde ülkemizi, devletimizi, cumhuriyeti ve Atatürk devrimlerini sonuna kadar korumaktır. Çünkü bu vatan hepimizin” dedi.