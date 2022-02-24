Bayraktaroğlu'nun evini bastılar... Bahçeli’den şikayetçi oldu

24 Şubat 2022 Perşembe, 09:28

Memduh Bayraktaroğlu gece 23.01'de evinin basıldığını, jandarmadan yardım istediğini Twitter hesabından duyurdu. Gelişmelere ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Bayraktaroğlu, şu paylaşımlarda bulundu:

"Değerli arkadaşlarım. Bu gece saat 23.01’de bir grup eli sopalı, yüzleri beyaz bezle örtülü evimin kapısına gelip, çiçek sepetinden çiçek getirdiklerini söylediler. Çiçekçinin telefonunu istedim, telefon numarası veremeyince şüphelendim ve bendeki telefon numarasından jandarma karakol komutanını aradım. Hemen Akyaka jandarma karakol Komutanlığı'nı aradım ve evime 5-6 kişilik bir grubun baskın yaptığını, kapımı tekmeleyerek zorla evime girmek istediklerini söyledim. Jandarma komutanıyla yüksek sesle konuşunca yardım çağırdım anladılar ve hep birlikte bahçemizi koşarak terk ettiler. Kısa bir süre sonra da jandarma ekibi geldi.

Değerli arkadaşlarım.

Bu gece saat 23.01’de Bir grup eli sopalı yüzleri beyaz bezle örtülü evimin kapısına gelip çiçek sepetinden çiçek getirdiklerini söylediler — memduh bayraktaroğlu (@memduhtv) February 23, 2022

Öncelikle ülkü ocakları genel başkanına bana operasyon düzenlenmesi emrini veren MHP Genel başkanı Devlet Bahçeliden şikayetçiyim. kanıtım ülkü ocakları genel başkanının tarafıma gönderdiği tehtit mesajıdır — memduh bayraktaroğlu (@memduhtv) February 23, 2022

"KANITIM, ÜLKÜ OCAKLARI GENEL BAŞKANININ GÖNDERDİĞİ TEHDİT MESAJIDIR"

Öncelikle ülkü ocakları genel başkanına, bana operasyon düzenlenmesi emrini veren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den şikayetçiyim. Kanıtım, ülkü ocakları genel başkanının tarafıma gönderdiği tehdit mesajıdır."

Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım, Bayraktaroğlu'nun Devlet Bahçeli hakkındaki bir tweeti sonrası, sosyal medya hesabından "Memduh köpeği! seni her dersten imtihana sokup, anlayacağın dilde anlatacağımızdan ve boynunda tasma ile sokak sokak gezdireceğimizden şüphen olmasın" tehdidinde bulunmuştu.