Bayram namazı nasıl kılınır? 2023 Kurban Bayramı namazı nasıl kılınacak?
Diyanet'ten yapılan açıklamaya göre 81 ilde Kurban Bayramı namazlarının kılacağı saatler belli oldu. Bayramın ilk günü bayram namazına gidecek olan yurttaşlar bayram namazının nasıl kılınacağını araştırıyor. Peki, Bayram namazı nasıl kılınır? 2023 Kurban Bayramı namazı nasıl kılınacak?
Kurban Bayramı hakkında en çok merak edilenlerden biri de bayram namazı oldu. Bayram namazı saatlerinin açıklanmasının ardından bayram namazının nasıl kılınacağına dair ayrıntılar araştırılmaya başlandı. Peki, Bayram namazı nasıl kılınır? 2023 Kurban Bayramı namazı nasıl kılınacak? İşte, bayram namazına dair merak edilenler...
BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?
Bayram namazı bayramın birinci günü sabah namazının ardından güneş doğduktan sonra kılınır.
Bayram namazı öncesi hatırlatmaların ardından müezzin kayyım nidada bulunarak namaz kılmak için camiye gelenleri nasıl niyet edecekleri konusunda yönlendirir.
Niyet edilirken hangi bayram namazı kılınacaksa o zikredilir.
Örnek olarak “Niyet ettim Allah’ım senin rızan için Ramazan Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama” veya aynı şekilde “Niyet ettim Allah’ım senin rızan için Kurban Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama” şeklinde niyet edilir.
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Bundan sonra imamla birlikte hareket edilerek:
BİRİNCİ REKAT
- Bayram namazına niyet ettikten sonra tekbir alınır ve eller bağlanır,
- Sırasıyla imam hatip ve cemaat sessizce "Sübhaneke duası"nı okur, sonra fasılalar halinde;
- Tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,
- Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,
- Ardından 3. Tekbir alınır ve bu sefer eller göbek hizasında bağlanır.
- İmam; gizlice “Euzü besmele” çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.
- Rüku ve secde yapılarak 2. Rekata kalkılır.
İKİNCİ REKAT
- İmam; gizlice “Besmele” çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.
- Ardından tekrar tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,
- Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,
- Ardından 3. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,
- Son olarak 4. Tekbir alınır ancak bu sefer eller kulak hizasına kaldırılmaz ve rükuya gidilir.
- Rüku ve secdenin ardından oturulur, "Tahiyyat, Salli-Barik duaları" okunur ve önce sağ tarafa sonra sol tarafa selam verilerek namaz tamamlanır.
- Bundan sonra müezzinin refakatinde hep birlikte 3 defa tekbir (teşrik) getirilir.
- Bu tekbirlerle birlikte imam hatip bayram hutbesi okumak üzere minbere çıkar.
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