Bayram öncesi sahte tatil rezarvasyonlarına dikkat!
Sahte tatil sitelerinin tuzakları konusunda uyaran turizm yazarı Alper Tekbaş, “Tatil sitelerini ziyaret ederken sitelerin TÜRSAB belgesine sahip olup olmadıklarını TÜRSAB resmi sitesinden mutlaka teyit etmeleri gerek” dedi.
Turizm yazarı Alper Tekbaş, maliyetlerin yükselmesinin dolandırıcılara fırsat yarattığını söyleyerek, “Özellikle Antalya Belek sahilleri başta olmak üzere Antalya otelleri, Ege, Akdeniz sahilleri hem doluluklarıyla hem de fiyatlarıyla dudak uçuklatıyor. 1 haftalık tatilin maliyeti minimum 15 binden milyonlara varan fiyat aralığında değişiyor.
Tatiller cep yakarken sahte tatil rezervasyon sitelerine de gün doğuyor. Aman dikkat. Ucuz gösterilen fiyatlarla tatil vaatlerine lütfen tatilcilerimiz kanmasın. Tatil ve otel rezervasyonu yaptıkları ve gerçekte olmayan rezervasyon sitelerine prim vermesinler, kandırılmasınlar.
Tatil sitelerini ziyaret ederken sitelerin TÜRSAB belgesine sahip olup olmadıklarını, TÜRSAB resmi sitesinden mutlaka teyit etmeleri gerek" dedi.
KAMPANYALARIN DOĞRULUĞUNU TEYİT ETMEK GEREKİYOR
“Gerekiyorsa firmaları telefonla arayarak kampanyaların doğruluğunu teyit etmek gerekiyor” diyen Tekbaş, “Büyük otel isimlerinin ve logolarının kullanıldığı sahte mesajlar, sosyal medya reklamları, internet reklamları ve mailler ile tatile çıkma planları yapan vatandaşları kandırabiliyor. Giriş yapılan linklere, gelen maillerin uzantılarına ve mesaj gelen numaralara karşı dikkatli olunmalı.
Acentelerin gerçekten o otellerle çalışıp çalışmadığı, otel ile iletişime geçerek mutlaka doğrulanmalı. Kampanyalar içinde mutlaka oteller aranarak kampanyanın doğruluğu teyit edilmeli. Ayrıca mümkün olduğunca kurumların veya acentelerin mobil uygulamaları üzerinden iletişime geçilmeli. Kimlik avı ve oltalama saldırılarına karşı güvenlik yazılımları tercih edilmeli” açıklamasında bulundu
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