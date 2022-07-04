Yeni dolandırıcılık sahte alışveriş siteleri: 'Sitenin sahte olduğunu anlama şansınız yok'
Dolandırıcıların yeni hedefi internet alışveriş siteleri oldu. Tamamıyla alışveriş sitesi görünümünde olan ve reklam videolarından güvenli alışveriş sertifikalarına kadar birçok öğeyi barındıran sahte siteler müşterileri tuzağa düşürüyor.
Popüler alışveriş sitelerinin ilanlarını ve içeriklerini
kopyalayarak müşterilerine güven duygusu vermeye çalışan dolandırıcılar, web
sitelerinde reklamlar vererek arama motorları üzerinde üst sıralara çıkıyorlar.
Siteyi ziyaret eden kişileri ise bilinen alışveriş sitelerinden kopyalanan
ilanlar karşılıyor.
Web sitesini ziyaret eden müşterilere güven duygusu verebilmek adına, marka tescil belgeleri, reklam filmleri, canlı destek hizmeti, milyonlarca başka sitelerden kopyalanmış ilan ve binlerce sahte üye ibaresi kullanılıyor. Normal bir internet kullanıcısının anlamayacağı derecede tasarlanan kopya sitelerde, piyasa değerinin altında satışa sunulan ürünler müşterileri tuzağa düşürüyor.
“DOĞRU İLANLAR ARASINDA FARK ETMEDEN TIKLIYORSUNUZ”
Alışveriş için girdiği sitenin dolandırıcılara ait olduğunu geç olmadan yaptığı araştırma ile anlayan Erdem Cırık, dolandırıcıların sahte marka tescil belgesi ve sahte şirket belgesi ile farklı siteler açtığını söyledi.
Dolandırıcıların internet siteleri üzerinde reklam verdiklerini ve
doğru ilanlar arasında hiç de fark edilmediğini vurgulayan Cırık, “Bazı reklam
teknolojileri ile arama motorlarında yapılan aramalar, diğer sosyal mecralarda
karşınıza çıkıyor. Bu kişilerde reklam teknolojilerini kullanarak reklamı
belirli müşteri kitlesine hedeflemişler. Siz bir diz üstü bilgisayar
aradığınızda sosyal medyada durduk yere o ürün karşınıza çıkıyor. Doğru ilanlar
arasında fark etmeden tıklıyorsunuz. Web sitesine, piyasa değerinin çok altında
fiyatlarla ürünler konulmuş. Bu site de sadece bir diz üstü bilgisayarı
hedeflemiş. Piyasa değeri 15 bin TL olan bilgisayarı 5 bin 500 TL’ye ilana
koymuşlar. Satış fiyatının neden düşük fiyatta olduğu kişiye sorulduğunda, ‘Ben
devlet çalışanıyım. Ürünü kardeşime almıştım. Kardeşim askerden gelmedi, ben de
ucuza satıyorum. Eğer alırsanız ürünü depodan yönlendireceğim' diyor. Ödeme
yapıldığında ise ortadan kayboluyor” ifadelerini kullandı.
“REKLAM FİLMİ BİLE ÇEKİLMİŞ”
Dolandırıcıların müşterileri tuzağa çekebilmek için her türlü
güven unsurunu yerleştirdiğini kaydeden Cırık, “Normal bir kullanıcıysanız
sitenin sahte olduğunu anlama şansınız yok. Siteye milyonlarca ilan eklenmiş,
canlı destekleri var ve reklam filmi bile çekilmiş. Hakkında kısmına girip ufak
araştırma yaptığınızda dolandırıcıların siteler serisi açtığını görüyorsunuz”
diye konuştu.
Yurttaşların bu ve bunun gibi sahte internet alışveriş
sitelerine duyarlı olması konusunda uyaran Erdem Cırık, alışverişin yapılacağı
site, güvenilir sitelerden değilse anahtar kelimeleri arama motorlarına yazarak
hakkında bazı bilgilere ulaşılabilineceğini belirtti.
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