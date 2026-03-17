Bayram programı belli oldu: Hangi lider, nerede olacak?

17.03.2026 16:19:00
DHA
Siyasi parti liderlerinin Ramazan Bayramı programı belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bayramı memleketi Rize'de geçirecek. CHP Genel Başkanı Özgür Özel Manisa'da, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise Ankara'da olacak.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bayramı ailesiyle birlikte Rize'de geçirecek. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bayram tatilinde memleketi Manisa'da, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise Ankara'da olacak.

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan Diyarbakır'da, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu Ankara'da, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan Kayseri'de, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan Ankara'da, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu İstanbul'da bayram tatilini geçirecek.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan İstanbul'da, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal Afyonkarahisar'da, Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu Ankara'da olacak. BBP Genel Başkanı Mustafa Destici bayramın 2'nci gün Ankara'da parti genel merkezinde partililerle bayramlaşacak.

Öte yandan siyasi parti heyetleri arasındaki bayramlaşma bayramın 2'nci günü yapılacak. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da yarın TBMM personeli ile bayramlaşacak.

İlgili Haberler

Bayram tatili kaç gün? Okullarda bayram tatili kaç gün?
Bayram tatili kaç gün? Okullarda bayram tatili kaç gün? Ramazan ayının son günlerine girmemizle birlikte bayram için geri sayım başladı. Peki, Bayram tatili kaç gün? Okullarda bayram tatili kaç gün?
İBB açıkladı: Bayramda toplu taşıma ücretsiz olacak mı?
İBB açıkladı: Bayramda toplu taşıma ücretsiz olacak mı? İBB, İstanbulluların rahat ve huzurlu bir bayram geçirebilmesi için hazırlıklarını tamamladı. 20-22 Mart 2026 tarihlerine denk gelen Ramazan Bayramı boyunca, kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahiplerine toplu ulaşım ücretsiz olacak.
Valilik uyardı: Bayramda İstanbul'da hava nasıl olacak?
Valilik uyardı: Bayramda İstanbul'da hava nasıl olacak? İstanbul Valiliği, bayram süresince kentte sıcaklıkların mevsim normallerinin birkaç derece altında seyredeceğini ve aralıklı yağmur ile sağanak yağışın etkili olacağını açıkladı.