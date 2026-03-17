Ramazan ayının son günlerine girilirken milyonlarca kişi “Bayram tatili kaç gün, 9 gün olacak mı?” sorusunun yanıtını araştırıyor. Peki, Bayram tatili kaç gün? Okullarda bayram tatili kaç gün?
2026 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?
- 1. Gün: 20 Mart 2026 Cuma
- 2. Gün: 21 Mart 2026 Cumartesi
- 3. Gün: 22 Mart 2026 Pazar
Bayramın hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle tatil planları da buna göre şekilleniyor.
BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN?
Arefe günü ile birlikte hesaplandığında 2026 Ramazan Bayramı tatili:
- Arefe (19 Mart Perşembe – yarım gün)
- 20-21-22 Mart (3 gün bayram)
- Toplamda yaklaşık 3,5 gün sürecek.