17.03.2026 10:52:00
Haber Merkezi
Bayram tatili kaç gün? Okullarda bayram tatili kaç gün?

Ramazan ayının son günlerine girmemizle birlikte bayram için geri sayım başladı. Peki, Bayram tatili kaç gün? Okullarda bayram tatili kaç gün?

Ramazan ayının son günlerine girilirken milyonlarca kişi “Bayram tatili kaç gün, 9 gün olacak mı?” sorusunun yanıtını araştırıyor. Peki, Bayram tatili kaç gün? Okullarda bayram tatili kaç gün?

2026 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

  • 1. Gün: 20 Mart 2026 Cuma
  • 2. Gün: 21 Mart 2026 Cumartesi
  • 3. Gün: 22 Mart 2026 Pazar

Bayramın hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle tatil planları da buna göre şekilleniyor.

BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN?

Arefe günü ile birlikte hesaplandığında 2026 Ramazan Bayramı tatili:

  • Arefe (19 Mart Perşembe – yarım gün)
  • 20-21-22 Mart (3 gün bayram)
  • Toplamda yaklaşık 3,5 gün sürecek.
