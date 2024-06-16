Bayram sabahı kuyumcudan 500 bin liralık hırsızlık: Şüpheli yakalandı

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde bayram sabahında kuyumcudan 500 bin lira ziynet eşya çalan şüpheli, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

İHA
Yayınlanma: 16.06.2024 - 17:48
Bayram sabahı kuyumcudan 500 bin liralık hırsızlık: Şüpheli yakalandı
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Çark Caddesi’nde sabah saat 08.30 sıralarında meydana gelen olayda bir kuyumcudan 500 bin lira değerinde kolye, küpe ve benzeri ziynet eşya çalınması üzerine polis ekipleri harekete geçti.

Ekipler yaptıkları çalışmada şüphelinin E.Ö. (31) olduğunu ve çok sayıda suç kaydı bulunduğunu tespit etti. Yaklaşık 2 saat içinde yakalanan şahıs gözaltına alındı.

Şüpheli emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilecek.


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