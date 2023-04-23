Bayram tatili bitti, dönüş trafiği başladı! Yollarda yoğunluk yaşandı

Yayınlanma: 23.04.2023 - 18:39

Güncelleme: 23.04.2023 - 18:47

Ramazan Bayramı tatilinin son gününde Anadolu illerinden dönen sürücüler, Anadolu Otoyolu'nun İstanbul istikametinde akıcı yoğunluğa neden oluyor.

Bugün sona erecek bayram tatili öncesi dönüşe geçenler nedeniyle otoyolun Bolu kesimi Gerede-Karadeniz bağlantı, Dörtdivan, Yeniçağa ve Bolu Dağı Tüneli mevkileriyle Düzce geçişi Hatıplar, Bataklı Çiftlik, Hacıahmetler, Beyköy, Gümüşova rampaları ve Büyük Melen kesimlerinde yoğunluk görülüyor.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli çıkışı İstanbul yönünde zaman zaman meydana gelen zincirleme trafik kazaları nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

ZONGULDAK-ANKARA YOLU MENGEN KESİMİNDE YOĞUNLUK

Yolun ulaşıma kapanmaması için ekipler kaza yapan araçları çekiciler yardımı ile hızlı bir şekilde olay yerinden kaldırıyor. Çalışmalar nedeniyle zaman zaman araç kuyrukları meydana geliyor. Öte yandan Ramazan Bayramı tatilinin ardından yaşadıkları kentlere dönüşe geçenler, Zonguldak-Ankara yolunun Mengen kesiminde araç yoğunluğu oluşturdu.

Yolda ulaşımın aksamaması için trafik, jandarma ve Karayolları ekipleri güzergah boyunca kontrollerini sürdürüyor. Otoyolun Ankara yönü ile Anadolu'dan İstanbul'a geçişteki diğer önemli güzergah D-100 kara yolunda ise ulaşım normal seyrediyor. Trafik yoğunluğunun akşam saatlerinde de devam etmesi bekleniyor.

TEKİRDAĞ-İSTANBUL OTOYOLU DA YOĞUN

Ramazan Bayramı tatilini yaşadıkları yerlerin dışında geçiren vatandaşların eve dönüş yolculuğu nedeniyle, Tekirdağ-İstanbul yolunda da araç yoğunluğu oluştu.

Bayram tatilini memleketlerinde ya da tatil beldelerinde geçiren vatandaşların birçoğu dönüşe geçti. Özellikle Tekirdağ-İstanbul kara yolunun Yenice, Yeniçiftlik, Beyazköy ve Kumbağ mevkilerinde zaman zaman yoğunluk meydana geldi.

Yolun ulaşıma kapanmaması için çalışmalarını sürdüren İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sürücüleri aşırı hız, yakın takip ve hatalı sollama yapmamaları konusunda uyardı. Kara yolundaki akıcı yoğunluğun gün boyu sürmesi bekleniyor.