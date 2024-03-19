Yayınlanma: 19.03.2024 - 20:51

Güncelleme: 19.03.2024 - 20:54

Yurttaşlar bayram tatilinin ne zaman başlayacağını ve kaç gün olacağını emrak ediyor. Peki, bayram tatili kaç gün? bayram tatili ne zaman başlayacak?

BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama geldi:

"Salı günkü yarım günü ve pazartesi gününü bayram tatiline ekleyerek kamu çalışanlarımıza 9 günlük rahatça değerlendirebilecekleri bir vakit verdik"

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

2024 Ramazan Bayramı 10 Nisan 2024 Çarşamba günü başlayacak ve 12 Nisan 2024 Cuma günü sona erecek.

8 Nisan Pazartesi ile yarım gün mesainin olduğu Salı günü idari izin olarak kararlaştırıldı. Böylece çalışanlar 6 Nisan Cumartesi günü başlayıp 14 Nisan Pazar sona eren 9 günlük tatil yapabilecek.