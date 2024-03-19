Bayram tatili kaç gün? Bayram tatili ne zaman başlayacak?
Yurttaşlar, Ramazan Bayramı için geri sayıma başladı. Özellikle öğrenciler ve çalışanların takip ettiği 'bayram tatili kaç gün?' sorusu gündemdeki yerini aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından beklenen açıklama geldi. Peki, Bayram tatili kaç gün? Bayram tatili ne zaman başlayacak?
Yurttaşlar bayram tatilinin ne zaman başlayacağını ve kaç gün olacağını emrak ediyor. Peki, bayram tatili kaç gün? bayram tatili ne zaman başlayacak?
BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama geldi:
"Salı günkü yarım günü ve pazartesi gününü bayram tatiline ekleyerek kamu çalışanlarımıza 9 günlük rahatça değerlendirebilecekleri bir vakit verdik"
RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?
2024 Ramazan Bayramı 10 Nisan 2024 Çarşamba günü başlayacak ve 12 Nisan 2024 Cuma günü sona erecek.
8 Nisan Pazartesi ile yarım gün mesainin olduğu Salı günü idari izin olarak kararlaştırıldı. Böylece çalışanlar 6 Nisan Cumartesi günü başlayıp 14 Nisan Pazar sona eren 9 günlük tatil yapabilecek.
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