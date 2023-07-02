Bayram tatili sona erdi... İstanbul Havalimanı'nda dönüş yoğunluğu!

Kurban Bayramı tatilini yurtiçi ve yurtdışı tatil noktalarında değerlendiren yurttaşların İstanbul'a dönüşleri sürüyor.

DHA
Yayınlanma: 02.07.2023 - 15:02
Bayram tatili sona erdi... İstanbul Havalimanı'nda dönüş yoğunluğu!
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9 günlük Kurban Bayramı tatilini yurtiçi ve yurtdışı tatil noktalarında değerlendiren yolcular sabah saatlerinden itibaren uçaklarla kente dönmeye başladı.

Havayolunu tercih eden yurttaşların dönüş yoğunluğu nedeniyle İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA yolcuların mağdur olmaması için bir dizi tedbirler aldı.

Türk Hava Yolları (THY), ise tatilin son gününde başta İstanbul Havalimanı olmak üzere toplam 1765 uçuş gerçekleştirmesi ve 309 bin 300 yolcuya hizmet vermesi bekleniyor.


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