Amasra'da bayram yoğunluğu: İlçeye bir günde 10 bin araç girdi

Yayınlanma: 30.06.2023 - 15:35

Güncelleme: 30.06.2023 - 15:35

Kurban Bayramı'nın 3'üncü günü Amasra'ya tatilciler akın etti. İlçe merkezine girişte uzun araç kuyrukları oluştu. Polis ekipleri, araçları, Türkiye Taşkömürü Amasra Müessese sahası, Büyük Liman sahası, okul bahçeleri ve kaymakamlığın önündeki otoparka yönlendirdi.

YÜRÜMEKTE ZORLANDILAR

Amasra Kalesi ile Çekiciler Çarşısı’ndakiler, yoğunluk nedeniyle yürümekte zorlandı. Güzel havayı fırsat bilen turistler, plajdaki kumsalda gezerek, fotoğraf çektirdi.

Gezi tekneleri ile dolaşan turistler Amasra Kalesi’ni ve Tavşan Adası’nı denizde izleme fırsatı buldu.

ARAÇ GİRİŞİ BİR GÜNDE 10 BİNİ AŞTI

Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır, ilçede yoğun kalabalık yaşandığını, 6 bin 600 olan ilçe nüfusunun günübirlik turistlerle 40 bini geçtiğini, 1 günde ilçeye araç girişinin ise 10 bini aştığını söyledi.

Öte yandan, Bartın’ın tek mavi bayraklı plajı İnkum tatil beldesine yoğunluk nedeniyle araç trafiğine kapatılırken, boğaz girişinde jandarma trafik ekipleri yolu kapattı. Plaja gelenler toplu taşıma araçlarıyla taşınmaya başlandı.