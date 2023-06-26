Bayram tatilinde Muğla’ya ziyaretçi akını: 112 bin araç giriş yaptı

Muğla'ya 9 günlük Kurban Bayramı tatiliyle birlikte ziyaretçi akını başladı. 2 günde 112 bin araç girişi oldu.

İHA
Yayınlanma: 26.06.2023 - 09:34
Bayram tatilinde Muğla’ya ziyaretçi akını: 112 bin araç giriş yaptı
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Muğla'ya 9 günlük Kurban Bayramı tatiliyle birlikte ziyaretçi akını başladı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan alınan veriye göre, Bodrum, Fethiye, Marmaris gibi önemli turizm merkezlerine sahip olan kente, sadece 23-25 Haziran arasında 112 bin araç girişi oldu.

Uzun bayram tatilini fırsat bilen yerli turistlerin ilk tercihlerinden biri olan Muğla’ya, 3 günde 112 bin 869 araç girişi oldu.

Kara yoluyla gelenlerin yanında hava ve deniz yoluyla gelen turist sayısı da 82 bin 769’a ulaştı.

Ziyaretçi yoğunluğunun önümüzdeki günlerde daha da artması bekleniyor.


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