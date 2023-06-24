Tatil bölgelerinde bayram yoğunluğu... Sahiller doldu taştı!

Yayınlanma: 24.06.2023 - 17:07

Güncelleme: 24.06.2023 - 17:12

Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasının ardından büyük kentlerden tatil bölgelerine geçişler dün itibarıyla başladı.

Tatil bölgelerindeki yoğunluk dikkat çekerken, günler öncesinden otel ve pansiyonları dolduran tatilciler için 9 günlük tatil başladı.

Antalya'da da Konyaaltı Sahili'nde bazı tatilcilerin Akdeniz'in mavi sularında kulaç atarak serinlediği, bazılarının ise kumsalda güneşlenmeyi tercih ettiği görüldü. Bazı tatilciler de sahil bandında bisiklet sürüp yürüyüş yaptı.

Meteoroloji 4’üncü Bölge Müdürlüğü verilerine göre, kentte bugün hava sıcaklığı 36, nem oranı ise yüzde 27 olarak ölçüldü.