Kırıkkale'de bayram tatili yolunda feci kaza: 3 yaralı

Kırıkkale’de demir korkuluğa çarpan otomobilin hurdaya döndüğü kazada aynı aileden 3 kişi yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 25.06.2023 - 09:20
Kırıkkale'de bayram tatili yolunda feci kaza: 3 yaralı
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Kırıkkale-Samsun D200 Karayolu üzerindeki Yukarımahmutlar köyü yakınlarında B.G. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak demir korkuluğa çarptı.

Kazada aynı aileden olduğu öğrenilen sürücü B.G. (52) ile yolculardan K.G. (47) ve A.C.G. (22) yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralılardan A.C.G.’nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Trafik ekiplerinin kaza alanında yaptığı çalışmanın ardından otomobil çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı.


Kırıkkale bayram araç kaza

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