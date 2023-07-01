Bayram tatilinin son gününde dönüş trafiği başladı

Kurban Bayramı tatili dönüşünde Anadolu Otoyolu’nun Bolu geçişinde İstanbul yönünde hafif yoğunluk yaşandı. Ulaşımda aksama olmadı.

DHA
Yayınlanma: 01.07.2023 - 11:54
Bayram tatilinin son gününde dönüş trafiği başladı
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Kurban Bayramı tatilinde memleketlerine ve tatil bölgelerine gidenlerin geri dönüş yolculukları başladı. Tatilciler, Anadolu Otoyolu’nun Bolu Dağı mevkinde İstanbul yönüne hafif trafik yoğunluğu oluşturdu ancak ulaşım aksamadı. Ankara yönünde ise herhangi bir yoğunluk yaşanmıyor.

Güzergahta görev alan polis ekipleri, sürücüleri aşırı hız ve emniyet kemeri konusunda uyardı. Yoğunluğun bu akşam saatlerinde artması ve yarın da devam etmesi bekleniyor.

 


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