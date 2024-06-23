Tatilin son gününde İstanbul'da 'akıcı' trafik
Kurban Bayramı tatilinin son gününde İstanbul trafiğinin genel seyri akıcı gerçekleşti.
Kurban Bayramı tatili bugün sona erdi. 9 günlük tatilini İstanbul dışında geçirenlerin dönüş yolculuğu devam ediyor. Akşam saatlerinde Mahmutbey Gişeler ve Çamlıca Gişelerde trafiğin akıcı yoğun olduğu görüldü.
9 günlük Kurban Bayramı tatilinin sona ermesiyle birlikte, tatilini şehir dışında geçiren İstanbulluların dönüş yolculuğu devam ediyor. Akşam saatlerinde Mahmutbey Gişeler ve Çamlıca Gişelerde trafiğin akıcı olduğu görüldü.
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