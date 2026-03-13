Bayram ve ara tatil yoğunluğu: İstanbul Havalimanı’nda uzun kuyruklar

Ramazan Bayramı ile okulların ikinci dönem ara tatilinin aynı döneme denk gelmesini fırsat bilen vatandaşlar, seyahat planları için İstanbul Havalimanı’na akın etti.

TERMİNAL GİRİŞLERİNDE YOĞUNLUK OLUŞTU

Bayram tatilini memleketlerinde veya turistik merkezlerde geçirmek isteyen yolcular, öğle saatlerinden itibaren havalimanında büyük bir hareketlilik yarattı. Talebin artmasıyla birlikte terminal binası girişindeki x-ray noktalarında uzun kuyruklar meydana gelirken; İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA, aksaklık yaşanmaması için tüm giriş kapılarını ve kontrol cihazlarını tam kapasiteyle hizmete açarak geçişleri hızlandırdı.

YOLCULARIN ROTALARI: ANTALYA VE ROMA

Tatilcilerin bir kısmı yurt içi sahillerini, bir kısmı ise yurt dışı turlarını tercih ederken; ailesiyle tatile çıkan Güneş Taştekin, Antalya’da akraba ve arkadaşlarıyla vakit geçireceğini belirtti. Roma'ya giden Hilal Karagöz ise yoğunluğa kalmamak için çocukları okuldan erken aldıklarını ifade ederek, eşinin hazırladığı sürpriz bir seyahate çıktıklarını söyledi.