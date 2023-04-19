Bayram yoğunluğu başladı: Uzun araç kuyrukları oluştu

Ramazan Bayramı tatiliyle okulların ara tatilinin birleşmesinin ardından bayrama 2 gün kala Bodrum’da trafik kuyruğu oluşmaya başladı. Otel dolulukları yüzde 50’nin üzerine çıkarken, yazlıkçıların daha çok ilçeye akın ettiği görüldü.

İHA
Yayınlanma: 19.04.2023 - 16:56
Bayram yoğunluğu başladı: Uzun araç kuyrukları oluştu
Abone Ol google-news

Bayramlarda 1 milyon turisti misafir eden Bodrum’da bu yıl Ramazan Bayramı’nın sezonun başına denk gelmesi nedeniyle geçtiğimiz yıllara oranla daha az turist olduğu görüldü.

Geçtiğimiz yıllarda yüzde yüz dolan otellerde bu yıl yüzde 40 oranında düşüş olduğu öğrenildi. 194 bin nüfusa sahip olan Bodrum’da pandemi sürecinin ardından resmi olmayan kayıtlara göre nüfus 400 bine yükselmişti.

İstanbul’da beklenen büyük depremin etkisi ve Bodrum’daki 2’nci konut sahiplerinin erken gelmesiyle yaklaşık 500 bine ulaşılan ilçede, Ramazan Bayramı’nın gelmesine 2 gün kala nüfusun 700 bine çıkacağı tahmin ediliyor.

Bayram nedeniyle güvenlik güçleri üst düzey önlem alırken, ilçeye giren araç sayısının 24 saat içerisinde 15 bine ulaştığı öğrenildi.


ramazan bayramı bayram araç Kuyruk

İlgili Haberler

TEM'de kamyon, otomobile çarptı: Uzun araç kuyrukları oluştu

TEM'de kamyon, otomobile çarptı: Uzun araç kuyrukları oluştu
Otoyolda 5 araç birbiriyle çarpıştı: 6 yaralı

Otoyolda 5 araç birbiriyle çarpıştı: 6 yaralı
Çanakkale'de araç direğe çarptı; anne ile oğlu öldü, baba ağır yaralı

Çanakkale'de araç direğe çarptı; anne ile oğlu öldü, baba ağır yaralı

Resmi İlanlar

En Çok Okunan Haberler