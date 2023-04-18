TEM'de kamyon, otomobile çarptı: Uzun araç kuyrukları oluştu
Kocaeli'nin İzmit ilçesi TEM Otoyolu'nda arıza yaptığı için sürücüsünün sol şeride park ettiği otomobile kamyon çarptı. Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yolun İstanbul yönünde, uzun araç kuyrukları oluştu.
TEM Otoyolu'nun İstanbul istikameti Gültepe tünelleri yakınlarında meydana gelen olayda, Emin C.'nin arızalandığı için sol şeride park ettiği otomobile, Mustafa Y. yönetimindeki gıda yüklü kamyon çarptı.
Ölen ya da yaralananın olmadığı kazada otomobil alev aldı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, alevlere köpük sıktı.
Kaza nedeniyle 30 dakika trafiğe kapalı kalan yolda, uzun araç kuyrukları oluştu. Otomobille kamyonun kaldırılması ile yol, yeniden trafiğe açıldı.
Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
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