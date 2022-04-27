Bayramda Ankara’da toplu ulaşım ücretsiz olacak

27 Nisan 2022 Çarşamba, 11:00

Ankara Büyükşehir Belediyesi, EGO Genel Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren toplu taşıma araçlarından otobüs, metro, ANKARAY ve teleferik hizmetinin Ramazan Bayramı dolayısıyla 2, 3 ve 4 Mayıs 2022 tarihlerinde ücretsiz olacağını duyurdu. Belediye, arife gününden itibaren mezarlıklarda ring seferleri düzenleneceğini de açıkladı.

EGO Genel Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruya göre, bayram boyunca saat 06.00’dan başlayarak gece saat 24.00’e kadar EGO Genel Müdürlüğü'ne ait toplu taşıma araçları ücretsiz hizmet verecek.

EGO Genel Müdürlüğü ayrıca arife gününden itibaren Karşıyaka Mezarlığı'nda 4, Sincan-Çimşit Mezarlığı'nda 2, Ortaköy Mezarlığı'nda ise 1 adet olmak üzere toplam 7 adet solo EGO otobüsü ile 08.00-18.00 saatleri arasında ring seferleri düzenleyecek.