Bayramda eczaneler açık mı? 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde eczaneler açık mı?
Bayram sürecinde ilaç almak için eczaneye gitmek durumunda olanlar, "Bayramda eczaneler açık mı?" sorusunun yanıtını merak ediyor. Peki, Bayramda eczaneler açık mı? 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde eczaneler açık mı?
Ramazan Bayramı 30 Mart Pazar günü başladı. Bayram tatili idari izinle birlikte kamu çalışanları için 9 güne uzatıldı. Peki, Bayramda eczaneler açık mı? 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde eczaneler açık mı?
RAMAZAN BAYRAMI'NDA ECZANELER AÇIK MI?
Ramazan Bayramı süresince eczaneler kapalı olacak. Bayram tatili boyunca nöbetçi eczaneler açık olacak.
Bayram tatilinin ardından idari iznin söz konusu olduğu 2 Nisan Çarşamba ile sonraki günlerde ise eczaneler hizmet vermeye başlayacak.
ECZANE ÇALIŞMA SAATLERİ
Eczaneler hafta içi ve cumartesi günü 09:00 - 19:00 saatleri arasında hizmet veriyo
Etiketler: #eczane #ramazan bayramı
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