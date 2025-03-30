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Marteniçka bileklik ne zaman çıkarılır?

Marteniçka bileklik, Balkan kültürlerinde baharın gelişini simgeleyen geleneksel bir aksesuardır. Genellikle 1 Mart’ta kırmızı ve beyaz iplerden örülerek bileğe takılır. Peki, Marteniçka bileklik ne zaman çıkarılır?

Marteniçka bileklik ne zaman çıkarılır?
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 30.03.2025 - 17:15

Marteniçka, Bulgaristan başta olmak üzere Kuzey Makedonya, Romanya, Yunanistan ve Türkiye'nin Trakya bölgesinde yaygın olarak kullanılan bir gelenektir. Peki, Marteniçka bileklik ne zaman çıkarılır?

MARTENİÇKALAR NE ZAMAN ÇIKARILIR?

Mart ayının sonuna gelinmesiyle birlikte, marteniçkaların ne zaman çıkarılacağı merak ediliyor.

Martın başından itibaren takılmaya başlanan marteniçkalar, ayın son günü bitiminde çıkarılır.

MARTENİÇKA TARİHİ

Marteniçka, 1 Mart'tan başlayarak martın sonuna kadar takılan, beyaz ve kırmızı yünden yapılan bir süstür. Baharın gelişi münasebetiyle geleneksel Baba Marta (Marta Nine) günleri başlar.

Çok eskilere dayanan Baba Marta, Bulgaristan’a has bir gelenektir. Bu günde Bulgarlar yakınlarına ve arkadaşlarına "marteniçka" olarak adlandırılan sembolleri, yıl boyu sağlık ve güç dileğiyle hediye ederler. Adete göre, marteniçkalar kırlangıç veya leylek görünceye kadar taşınırlar.

Bu bayram Bulgarcada "Çestita Baba Marta!" şeklinde kutlanır. Baba Marta-Marta Nine, günümüze kadar korunmuş en saygın geleneklerden biridir. Bu takılar, meyve ağaçlarına, evlere, ev hayvanlarına da takılırlar. Bu şekilde yeni başlayan tarım yılının da bereketli ve verimli olması için dilekler tutulur.

İlk marteniçkalar, başka takı ve detaylar kullanmadan, sadece kırmızı beyaz ipliklerden yapılırmış ve nazardan korunmak için insanlara ve hayvanlara takılırmış. Bazı bölgelerde bu bükülmüş kırmızı-beyaz sicime altın veya gümüş para bağlanırmış, bu da hastalıklardan korunmak için bir simge olarak kullanılırmış.


Etiketler: #marteniçka #Bahar #Baharın Gelişi

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