Bayramda hava nasıl olacak? Meteoroloji gün gün açıkladı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre Ramazan Bayramı boyunca sıcaklıklar mevsim normallerinde seyredecek.

cumhuriyet.com.tr
28 Nisan 2022 Perşembe, 07:59
Bayramda hava nasıl olacak? Meteoroloji gün gün açıkladı
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Meteoroloji'nin haftalık hava tahmini raporuna göre hava sıcaklıkları Perşembe ve Cuma günleri mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği daha sonraki günler ise azalarak mevsim normalleri civarına düşeceği tahmin ediliyor.

Peki bayramda hava sıcaklıkları nasıl olacak? İşte gün gün İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer şehirlerde beklenen hava durumu tahmini...

1 MAYIS (ARİFE)

2 MAYIS (BAYRAMIN 1. GÜNÜ)

3 MAYIS (BAYRAMIN 2. GÜNÜ)

4 MAYIS (BAYRAMIN 3. GÜNÜ)


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