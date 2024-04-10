Bayramda kargolar açık mı? Kargo Şubeleri ne zaman açılacak?

Ramazan Bayramı, 10 Nisan'da başladı. Bu kapsamda en çok merak edilenlerden biri de bayram süresince kargo şubelerinin çalışıp çalışmadığı oldu. Peki, Bayramda kargolar açık mı? Kargo Şubeleri ne zaman açılacak?

Yayınlanma: 10.04.2024 - 11:07
Bayramda kargolar açık mı? Kargo Şubeleri ne zaman açılacak?
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Bayramda kargoların açık olup olmadığı, kargo bekleyen veya gönderecek olan kişiler tarafından merakla sorgulanıyor. Peki, Bayramda kargolar açık mı? Kargo Şubeleri ne zaman açılacak?

BAYRAMDA KARGOLAR AÇIK MI?

Geçtiğimiz yıllarda kargo firmaları, bayram süresince kapalı tutulmuştu. Bu yıl da pek çok kargo acentesinin bayram tatili boyunca kapalı tutulması bekleniyor.

Ramazan Bayramı'nın resmi tatil olması sebebiyle 10-11-12 Nisan 2024 tarihlerinde kapalı olacak.

KARGO ŞUBELERİ NE ZAMAN AÇILACAK?

Bayram tatili sonrasında kargo alımları ve dağıtımlarının, 15 Nisan 2024 Pazartesi günü devam etmesi bekleniyor.


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