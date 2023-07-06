Bayramda Muğla denizlerinden 250 bin litre pis su alındı
Muğla Büyükşehir Belediyesi dokuz günlük Bayram tatilinde yedi atık alım teknesi ile denizlerin korunması için atık toplamaya devam etti. Büyükşehir ekipleri bu süreçte 250 bin 140 litre pis su, 47 bin 835 kg katı atık topladı.
Muğla Büyükşehir Belediyesi yedi atık alım teknesi ile dokuz günlük bayram tatilinde Gökova Körfezi, Göcek ve Dalaman Koylarında teknelerden atık alımına devam etti.
Mavi yolculuğun uğrak noktası, Avrupa ve Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden biri olan Muğla'nın denizleri, Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından temizlenmeye devam ediliyor.
Bayram sürecinde turist nüfusunu yerleşik nüfusu aştığı Muğla’da kara, hava ve deniz yollarında da büyük yoğunluk yaşandı. Bu kapsamda özellikle denizlerin korunması açısından yoğun mesai harcayan ekipleri Gökova Körfezi, Göcek ve Dalaman Koylarında 250 bin 140 litre pissu, 47 bin 835 kg katı atık, 999 litre sintine ve 60 litre atık yağ topladı.
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