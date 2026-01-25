Bayrampaşa Belediyesi soruşturmasında iki kişi daha tutuklandı

Bayrampaşa Belediyesi’ne yönelik geçtiğimiz günlerde düzenlenen operasyon kapsamında toplam 13 kişi gözaltına alınmış, şüphelilerin farklı günlerde adliyeye sevk edilmesine karar verilmişti.

Savcılık ifadelerinin ardından, gözaltına alınanlar arasında yer alan, belediyenin tutuklu Başkanı Hasan Mutlu’nun kardeşi Ayhan Mutlu ile Ahmet Tufan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Soruşturma kapsamında İmdat Kaygın hakkında ise yurt dışına çıkış yasağı ve belirli aralıklarla imza atma şartını içeren adli kontrol kararı verildi.

Böylece son operasyon kapsamında şu ana kadar 13 şüpheliden toplam 8’i tutuklandı, 5’i hakkında ise adli kontrol kararı verildi.