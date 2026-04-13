Bayrampaşa'da feci kaza: 1 çocuk öldü, 6 yaralı

Kaza, saat 17.00 sıralarında Bayrampaşa Metris Bağlantı Yolu'nda meydana geldi. İddiaya göre, yolda makas atarak ilerleyen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce aynı istikamette ilerleyen kamyona, ardından yol kenarındaki ağaca çarparak durabildi.

Çarpışmanın etkisiyle kamyon, devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri geldi.

İtfaiye, araçlarda sıkışan kişileri bulundukları yerden çıkardı. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde kazada yaralandığı belirlenen 1'i çocuk 7 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle yolda trafik yoğunluğu oluşurken, araç geçişi kontrollü olarak sağlandı. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

HASTANEYE KALDIRILAN ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

Kazanın ardından ambulansla hastaneye kaldırılan çocuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Öte yandan yaralı 6 kişinin ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.