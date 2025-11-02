Bayrampaşa'da halkın oyları ile seçilen Hasan Mutlu'nun görselleri belediye binasından kaldırıldı

Bayrampaşa Belediyesi’nde mahkeme kararıyla iptal edilen seçim sonrası göreve gelen AKP’li yeni Başkanvekili İbrahim Akın’ın mazbatasını almasının ardından, tutuklu Başkan Hasan Mutlu’nun tüm görsellerinin belediye binasından indirildiği öğrenildi.

Geçici olarak görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Hasan Mutlu’nun fotoğraflarının yer aldığı belediye hizmetlerine ilişkin afiş ve posterler ile binadaki bazı görseller kaldırılırken, yerine yeni Başkanvekili İbrahim Akın’ın görselleri yerleştirildi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 47'nci maddesi uyarınca, 17 Eylül 2025'te geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştı.

Mutlu'nun görevden uzaklaştırılmasının ardından Başkanvekilini seçmek üzere 21 Eylül 2025'te yapılan Meclis Toplantısı'nda CHP'li Meclis Üyesi İbrahim Kahraman Belediye Başkanvekili olarak seçildi ancak AKP'nin açtığı davada, İstanbul 8. İdare Mahkemesi başkanvekilliği seçiminin yürütmesini durdurdu.

Bayrampaşa İlçe Belediye Meclisi, başkanvekilini seçmek üzere 26 Ekim 2025 Pazar günü yeniden seçim yapmıştı.