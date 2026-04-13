Bayrampaşa'da sahte ilaç operasyonu: Milyonlarca hap ele geçirildi

İstanbul emniyeti Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince ilaç kaçakçılığı ve sahte ilaç üretiminin önlenmesine yönelik yapılan çalışmalarda Bayrampaşa'da bir adreste üretilen ilaçların piyasaya sürüldüğü belirlendi. Teknik ve fiziki takibin ardından imalathane yapılan operasyonlarda 2 şüpheli yakalandı.

10 MİLYON HAP ÜRETİLEBİLECEK HAM MADDE ELE GEÇİRİLDİ

İmalathane yapılan aramalarda, yasa dışı kimyasal meddeler kullanılarak üretildiği belirlenen 1 milyon 500 bin hap formunda ilaç ile yaklaşık 10 milyon hap üretilebilecek miktarda hammadde ele geçirildi.

1 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan şüphelilerden biri emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakılırken diğer şüpheli 'kişilerin hayat ve sağlığını tehlikeye sokacak biçimde ilaç yapmak veya satmak' suçu ve 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.