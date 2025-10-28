Bayrampaşa'da törende AKP'li başkanvekiline protesto: Yurttaşlar ve CHP'liler sırtını döndü!

İstanbul’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları ve törenleri başladı.

Bayrampaşa’daki törenlerde, son 1,5 yılda 2 kez CHP’nin kazandığı belediyede seçimlerin iptal edilmesinin ardından önceki gün yapılan seçimde belediye başkanvekili seçilen İbrahim Akın protesto edildi.

YURTTAŞLAR VE CHP'LİLER AKIN'A SIRTINI DÖNDÜ

Akın anıta çelenk bırakacağı sırada CHP’li meclis üyeleri ve yurttaşlar, sırtlarını dönerek protesto etti. Resmi törenin ardından CHP Bayrampaşa İlçe Başkanlığı, üzerinde “Egemenlik Milletindir” yazılı çelengi anıta sundu.

Törenin ardından konuşan İlçe Başkanı Alican Çam, şunları söyledi:

“Ne yazık ki bu anlamlı günde cumhuriyetin yılmaz savunucularından Hasan Mutlu Başkanımız, haksız ve hukuksuz bir biçimde tutuklandığı için aramızda fiziksel olarak bulunamıyor ancak biliyoruz ki onun yüreği, inancı ve mücadelesi bizimle birlikte, tam da burada, Atatürk’ün huzurundadır. Cumhuriyetimizin temel ilkelerini aşındıran bir anlayışın temsilcilerinin aynı alanda yer almasını doğru bulmadık. Bu nedenle Atatürk’e saygımızı koruyarak, cumhuriyet değerlerine zarar veren zihniyete karşı arkamızı dönerek sessiz bir protesto gerçekleştirdik. Bizim tepkimiz bir kişiye değil, Bayrampaşa halkının iradesine çöken anlayışa karşıdır. Bizim duruşumuz Atatürk’e, laikliğe, demokrasiye ve halkın egemenliğine olan inancımızın ifadesidir.”