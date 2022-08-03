Bayrampaşa halindeki işçiler ayağa kalktı; işi bıraktılar

03 Ağustos 2022 Çarşamba, 13:28

TÜİK, 2022 yılı temmuz ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) rakamlarını açıkladı. Buna göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 79.60 aylık yüzde 2.37 arttı. Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ise yıllık yüzde 144.61, aylık yüzde 5.17 arttı.

GREV KARARI

Yıllardır halde çalışan işçiler, 15 saatlik çalışma koşullarından ve sağlık güvencesi olmadan çalışmaktan şikayetçi.

Yaklaşık 6 bin işçi, koşulların düzeltilmesi için iş yavaşlatma eylemine gitti.

İşçiler, bu gece 23.00'da ise iş durdurma eyleminin gerçekleşeceğini ifade etti.

Polis memurlarının sabah saatlerinden itibaren halde bulunduklarını söyleyen işçiler, muhatap bulamadıklarını ve insani koşullarda çalışmadıklarını belirtti.

İşçilerin sözcüsü Fatih Ethemoğlu, hal müdürü İsrafil Aydın'ın istifa etmesini ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun hale gelip kendilerini dinlemesini istediklerini söyledi.