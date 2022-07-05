Bayrampaşa TEM bağlantı yolundaki kazada ölenlerin kimlikleri belli oldu

Bayrampaşa'da dün gece saatlerinde bir kaza meydana geldi. Seyir halindeki hafif ticari araç, bariyerlere vurduktan sonra takla atarak çalışma yapan işçilere çarptı. Feci kazada, ölenlerin kimlikleri belli oldu.

DHA
05 Temmuz 2022 Salı, 14:06
Bayrampaşa TEM bağlantı yolundaki kazada ölenlerin kimlikleri belli oldu
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İstanbul  Bayrampaşa'da TEM Bağlantı Yolu'nda seyir halindeki hafif ticari araç, bariyerlere vurduktan sonra takla atarak çalışma yapan işçilere çarptı. Kaza sonrası hafif ticari aracın içinde hayatını kaybeden 2 kişinin, Emre Karakaya ve Caner Şuoruç olduğu ortaya çıktı. Kazada ağır yaralanan 5 kişinin hastanede tedavisi sürüyor. 

(Emre Karakaya)

Kaza, TEM Bağlantı Yolu'nda Sağmalcılar Viyadüğü üzerinde saat 01.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 34 EIG 330 plakalı hafif ticari aracı kullanan Emre Karakaya, Edirne istikametine ilerlerken henüz bilinmeyen bir nedenle viyadük üzerinde direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç, önce bariyerlere çarptı ardından da savrularak viyadük üstünde tel çalışması yapan işçilerin üzerine savruldu. Araç sepetli vinç aracına çarparak durdu. Kazada hafif ticari aracın sürücüsü Emre Karakaya ve yanında bulunan Caner Şuoruç olay yerinde hayatını kaybetti.

(Caner Şuoruç)

Karakaya ve Şuoruç'un cenazeleri otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Cenazeler otopsi işlemlerinin tamamlanması sonrası yakınlarına teslim edildi. Kazada ağır yaralanan ticari aracın arka koltuğunda oturan 2 kişi ve tel çalışması yapan 3 işçinin tedavisi sürüyor



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