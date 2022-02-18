Bayrampaşa'da hırsızların pişkin tepkisi: Senin mi?
Bayrampaşa'da, girdikleri iş yerinden raflarıyla birlikte sigaraları çalan hırsızlık şüphelileri, alarm sesine uyanıp, kendilerini cep telefonuyla kayda alan mahalle sakinine, "Sanane ki senin mi" şeklinde pişkince tepki gösterdi.
Olay, dün, saat 04.00 sıralarında Bayrampaşa Yıldırım Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Otomobil ile sokağa gelen şüpheliler, iş yerine girmek için yaptıkları ilk denemelerinde sokaktan geçenleri görünce uzaklaştılar.
Bir süre sonra tekrar gelen şüpheliler, iş yerinin güvenlik kamera açısını değiştirdikten sonra kapıyı kırarak içeriye girdi. Şüpheliler, raflarıyla birlikte sigaraları çalıp, araçlarının bagajına koydu.
İş yerinin alarm sesine uyanan bir mahalle sakini, yere dökülen sigara paketlerini toplayan şüphelileri cep telefonu kamerasına kaydetmeye başladı. Şüphelilerden biri, kayıt alan kişiye dönerek, "Sanane ki senin mi" şeklinde pişkince tepki gösterdi.
Şüpheliler, ardından araçlarına binerek, uzaklaştı.
Bayrampaşa Asayiş Büro Amirliği ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
İş yeri sahibi Oğuz Demir, "Saat 03.43 gibi bana alarm sisteminden uyarı geldi, iş yerinizde hırsızlık teşebbüsü var diye. Hemen polise haber verdim. Polisler geldi. Benim de evim yakındı, çıktım geldim. Geldiğimde emniyet kuvvetleri buradaydı. Olay tamamen bitmişti. Dükkândan sadece tekel ürünleri çaldılar. Sigara rafıyla birlikte. Başka hiçbir şeye dokunmamışlar. Bir de alarm sistemini devre dışı bırakmaya çalışmışlar. Zararım muhtemelen 12 bin lira ile 15 bin lira arasında" dedi.
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