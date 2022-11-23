Bayrampaşa'da oto tamirhanede 13 kaçak 'araç motoru' ele geçirildi
İstanbul Bayrampaşa’da bir otomobil tamirhanesine baskın yapan polis, yurt dışından getirildiği öğrenilen 13 araç motoru ele geçirdi. Tamirhane sahibi O.D., gözaltına alındı.
Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, O.D. isimli bir kişinin yurt dışından kaçak araç parçaları getirdiğini ve bu parçaları da kendisine ait otomobil tamirhanede sakladığı yönünde ihbar aldı.
TÜRKİYE KAYITLARI YOK
İhbarı değerlendiren ekipler, söz konusu tamirhaneye baskın yaptı. Baskında tamirhanede 13 araç motoru ele geçirildi. Motorların seri numaralarını sistem üzerinden kontrol eden polis, motorların Türkiye kayıtlarının olmadığını tespit etti.
Yurt dışından kaçak araç motoru getirdiği belirlenen O.D. gözaltına alındı.
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