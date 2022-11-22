Kaçak içki nedeniyle son beş ayda 20 yurttaş yaşamını yitirdi

22 Kasım 2022 Salı, 04:00

Ekonomik kriz ve yüksek enflasyon toplumun birçok kesimini zorlarken bu durum yurttaşların tüketim alışkanlıklarına da olumsuz yansıdı.

Alkollü içkilere uygulanan yüksek Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) nedeniyle yurttaşlar kaçak içkiye yönelirken bu durum birçok olumsuzluğu da beraberinde getiriyor.

Son beş ayda 20 yurttaş kayıt dışı alkol nedeniyle yaşamını yitirdi. Devletin Alkol Politikalarını İzleme Platformu’nun (DAPİD) 2022 yılı temmuz-eylül ayı kayıt dışı alkol tüketim verilerine göre 359 TL’lik 70’lik rakının vergi oranının yüzde 70 olduğuna dikkat çekildi. Açıklanan verilere göre üç aylık süre zarfında 318 bin 464 litre kaçak alkol ele geçirilirken 909 kişi hakkında ise adli işlem başlatıldı. Raporda üç aylık kaçak içki kaynaklı vergi kaybının 150 milyon TL olduğu belirtildi. Kayıt dışı alkolle mücadele için 185 operasyon yapılırken en çok operasyonun yapıldığı şehir ise Hatay oldu.

"NEDENİ FİYAT POLİTİKASI"

Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, son zamanlarda dikkat çeken kaçak alkol ölümlerine ilişkin Cumhuriyet’e konuştu. Aybaş, etil alkol satışının yasak olmasına karşın kolay ulaşılabilir olduğunu vurguladı. Alkoldeki yüksek vergilendirmenin yurttaşları evde içki yapımına yönlendirdiğini belirten Aybaş, “Alkoldeki yüksek vergilendirme kaldırılsın” dedi.

Satılması yasak olan etil alkole erişimin kolay olduğuna dikkat çeken Aybaş, “Etil alkol satışı 2018’in mart ayında yasaklanmıştı. Fakat bu uygulama konusunda eksik kaldı. Kaçak alkolün önüne geçmek istiyorlarsa denetimler artırılmalı. Şimdi sokakta tekel bayisi dahi olmayan birçok esnaf etil alkol satıyor. İnternetten dahi erişebilmek mümkün. Buna ilişkin facebook grupları var. Kaçak alkolün önüne geçmek istiyorlarsa alkollü içkilerdeki ÖTV’yi kaldırmalılar. Bu ölümlerin sebebi tamamen uygulanan fiyat politikalarıdır. Yurttaşlar zamlara isyan etmesin, sussunlar diye de etil alkol satışına göz yumuluyor” diye konuştu.

"YASAL İÇKİYE ERİŞİM ZOR"

Devletin Alkol Politikalarını İzleme Platformu’ndan Çağın Eroğlu ise vergilerdeki fahiş artışı işaret ederek şu şekilde konuştu: “Bu toplumsal felaketin nedeni bandrollü alkollü içkilere erişimin zorlaşmış olmasıdır. Bandrollü içkilere erişim kolaylaşırsa kaçak içki tüketimine yönelme olmaz.”