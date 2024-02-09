Bayrampaşa'daki vahşette yeni gelişme... 23 yaşındaki gencin öldüğü yol verme kavgasında yeni görüntüler ortaya çıktı

Bayrampaşa'da, karşılıklı gelen motosiklet sürücüleri arasında çıkan yol verme kavgasında 17 yaşındaki Y.Y. bıçakla Muhammet Oral (23)'ı öldürmüştü. Kavga anına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

DHA
Yayınlanma: 09.02.2024 - 11:47
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Muratpaşa Mahallesi'nde saat 23.40 sıralarında, 3 Şubat Cumartesi günü motosiklet ile seyir halindeki Muhammed Oral (23) ve arkadaşı  S.A.(26) karşı yönden gelen başka motosikletli iki kişiyle tartıştı, tartışma daha sonra bıçakla kavgaya dönüştü.

HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Muhammed Oral, karşı taraftan Y.Y.'nin savurduğu bıçak darbeleri ile yaralanarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. 

Olaya ait yeni güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Muhammed Oral'ın bir markete girmeye çalıştığı sırada arkadan gelen Y.Y.'nin bıçakla saldırdığı görülüyor.

Bayrampaşa Asayiş Büro ekiplerinin çalışmasıyla yakalanan Y.Y.(17) ile K.A.(16)'nın çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandığı öğrenildi. 


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