Yayınlanma: 20.01.2024 - 15:39

Güncelleme: 20.01.2024 - 15:39

Yerel seçimlerde adayları kesinleşen AKP'de İstanbul Bayrampaşa Belediye Başkan Adayı da belirlendi. Buna göre AKP İstanbul Bayrampaşa Belediyesi Başkan Adayı İlknur Kovaç Bayraktar oldu. Peki, AKP İstanbul Bayrampaşa Belediye Başkan adayı İlknur Kovaç Bayraktar kimdir? İlknur Kovaç Bayraktar nereli, kaç yaşında?

İLKNUR KOVAÇ BAYRAKTAR KİMDİR?

1979 İstanbul doğumlu olan İlknur Kovaç Bayraktar, Makedonya Üsküp şehrinden ana vatana göç eden bir ailenin ferdidir. İlköğrenimini Bayrampaşa Ahmet Haşim İlköğretim Okulu, orta ve lise eğitimini Bayrampaşa Rıfat Canayakın Okulu'nda tamamlamıştır.

Maltepe Üniversitesi Hukuk Bölümü'nden mezun olduktan sonra, Marmara Üniversitesi'nde Uygulamalı Ticaret Hukuku üzerine yüksek lisans yapmış ve Bahçeşehir Üniversitesi'nde, Kentsel Dönüşüm ve Gayrimenkul Hukuku Eğitimi almıştır. Meslek hayatına avukat olarak başlayan İlknur Kovaç Bayraktar, Bayraktar Hukuk Grubu’nun kurucu avukatıdır. İkinci üniversite eğitimine İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde devam etmektedir.