Bazı bölgelerine çit tel çekilmeyen su kanalı köylüleri mağdur etti
Karabük’ün Safranbolu ilçesine bağlı Aşağıgüney köyünde hidroelektrik santralinin bulunduğu alanda bazı bölgelerine çit teli çekilmeyen su kanalı köylülerin korkulu rüyası haline geldi.
Karabük, Safranbolu'da ilçeye bağlı Aşağıgüney köyünden geçen sulama kanalında alınmayan önlemler köylüleri mağdur ediyor. Bazı bölgelerine çit teli çekilmeyen ve üstü açık bırakılan su dolu kanala düşen hayvanlar telef oluyor.
İki gün önce aynı bölgede meydana gelen olayda, merada
otlayan büyükbaş hayvan uçurumdan yuvarlanarak su kanalına düştü. Köylüler su
içerisinde sürüklenen hayvanı ip yardımıyla kurtararak telef olmaktan kurtardı. Duruma tepki gösteren köylüler DSİ yetkililerin alanda inceleme yapmasını ve
gerekli çalışmaların başlatılmasını istiyor.
Öte yandan, geçtiğimiz yıllarda da çok sayıda yaban hayvanın su kanalına düşerek telef olduğu öğrenildi.
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