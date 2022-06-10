Tunç Soyer'den üreticiye destek: 13 bin küçükbaş hayvan dağıtıldı

10 Haziran 2022 Cuma, 12:22

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Foça’da eğitimlerini başarıyla tamamlayan 9 mahalleden 21 üreticiye 84 küçükbaş hibe etti. Foça’daki küçükbaş hayvan dağıtım törenine İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Tugay, Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Şevket Meriç, CHP ve İyi Parti ilçe başkanları, muhtarlar, üreticiler ve yurttaşlar katıldı.

“KÜÇÜK ÜRETİCİYE PAZAR İMKANI SAĞLAYACAĞIZ”

İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Tugay, “Başka Bir Tarım Mümkün” vizyonuyla oluşturulan İzmir Tarımı stratejisini adım adım uyguladıklarını belirtti. “İzmir Tarımı’nın en önemli halkalarından biri olarak hayata geçen “Mera İzmir” projesiyle yerel tohumlar ve yerel ırkları yaygınlaştırarak kuraklıkla, küçük üreticiyi destekleyerek yoksullukla mücadele ettiklerini söyleyen Ertuğrul Tugay, sözlerine şöyle devam etti: “Üreticinin doğduğu yerde doymasını ve İzmir’de yaşayan milyonlarca insanın sağlıklı gıdayla buluşmasını hedefliyoruz. Dünyanın her yerinden lezzetlerin ve insanların buluştuğu Terra Madre gastronomi fuarı da ilk kez İtalya dışına çıkıyor. 2-9 Eylül 2022 tarihinde düzenleyeceğimiz Terra Madre Anadolu ile küçük ölçekli üreticilerimizi uluslararası arenaya taşıyarak onlara pazar imkanı sağlayacağız. Üretim tekniklerinin, modellerinin, yöntemlerinin konuşulduğu, iyi sağlıklı adil gıda, gıda güvenliği gibi konuların masaya yatırıldığı çok kapsamlı bir buluşma olacak.”

Kırsalda ve dağ köylerinde hayvancılığı desteklemek amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında şu ana kadar Aliağa, Bayındır, Bergama, Beydağ, Dikili, Güzelbahçe, Karaburun, Kemalpaşa, Kınık, Kiraz, Menderes, Menemen, Ödemiş, Seferihisar, Selçuk, Tire, Torbalı ve Urla ilçelerinde 435'i kadın 3 bin 231 üreticiye yaklaşık 13 bin küçükbaş hayvan dağıtıldı.