Bazı denetim firmalarının süreci istismar ettiği iddiaları doğrulandı: Konkordato sahteciliği!

Yeniden Refah Partisi Konya Milletvekili Ali Yüksel, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde, konkordato süreçlerini denetlemekle görevli bazı bağımsız denetim firmalarının bu süreci istismar ettiğine yönelik ciddi iddialar bulunduğuna dikkat çekti.

Yüksel, bazı denetim firmalarının, şirketlerin mali tablolarını gerçeğe aykırı şekilde düzenlediği, konkordato kararlarını kolaylaştırdığı ve bu yolla haksız kazanç sağladığı iddialarına işaret etti. Yüksel, son 5 yıl içerisinde korkordato ilan eden şirket sayılarının yanı sıra bu süreçte görev alan bağımsız denetim firmalarının hangi kriterlere göre belirlendiği hakkında da bilgi istedi.

Denetim firmalarının mali tabloları gerçeğe aykırı düzenlediği ve süreci suistimal ettiği yönündeki iddiaların bakanlığa ulaşıp ulaşmadığı, bu iddialar kapsamında haklarında inceleme veya soruşturma başlatılan denetim firma sayısının kaç olduğu hakkında da bilgi talep etti.

‘İHBAR, ŞİKAYETLER DEĞERLENDİRİLİYOR’

Bakan Şimşek’ten gelen yanıtta mahkemeler başta olmak üzere çeşitli kurum, kuruluş ve kişilerden konkordato denetimi yapan denetim kuruluşları ile ilgili gelen ihbar ve şikayetlerin süratle değerlendirildiği ve gerekli incelemelerin gerçekleştirildiği belirtildi.

‘SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULUYOR’

Yanıtta, “Yapılan incelemeler sonucunda mevzuata aykırı gerçekleştirilen denetim faaliyetlerine ilişkin ilgililer hakkında caydırıcı ve icrai idari yaptırımlar uygulanmakta, yürütülen faaliyetlerin kapsayıcılığı, sonuçlarının etki düzeyi, faaliyetin kamu yararını ilgilendirmesi de dikkate alınarak gerekli görülmesi halinde ilgililer hakkında adli makamlar nezdinde suç duyurusunda bulunulmaktadır” denildi.

Yanıtta, bağımsız denetim kuruluşunun konkordato sürecinde “makul güvence veren denetim raporu” düzenleyebilmesi için; kamu yararını ilgilendiren kuruluşlar (KAYİK) dahil bağımsız denetim yapabilme yetkisi bulunması, bununla birlikte bu yetkinin alınmasının tescil ve ilanından itibaren üç yıl geçmiş olması şartlarını birlikte sağlaması gerektiğine dikkat çekildi. Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu’nun da denetim kuruluşlarının faaliyetlerini gerek ihbar ve şikayet üzerine, gerekse de yıllık inceleme planı kapsamında incelediği bildirildi. Yanıtta, Türkiye genelinde korkordato ilan eden şirket sayısı hakkında ise bilgi verilmedi.